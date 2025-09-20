البرازيل تنضم رسميا لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يأتي هذا الإعلان، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية الجمعة، ليعزز بشكل كبير من الثقل الدولي للقضية المرفوعة ضد إسرائيل، حيث تعد البرازيل قوة إقليمية كبرى وأحد أبرز الأصوات المنتقدة لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة أن البرازيل قدمت رسميا إعلان تدخلها لدى محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن البرازيل قدمت إعلانها في 17 سبتمبر، مستندة إلى المادة 63 من نظامها الأساسي، فيما أوضحت البرازيل أنها تمارس هذا الحق بصفتها طرفا في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ودعت المحكمة كلا من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل البرازيل، بما يتماشى مع المادة 83 من قواعد المحكمة.

وبهذا الانضمام، تلتحق البرازيل بعدد من الدول التي قررت دعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أواخر عام 2023، ومن بينها دول لاتينية أخرى مثل كولومبيا وتشيلي وبوليفيا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى دول أخرى كإسبانيا وتركيا، مما يعكس تزايد الحراك الدولي لمساءلة إسرائيل قانونيا.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في وقت سابق أوامر أولية طالبت فيها إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في قرارات اعتبرت تاريخية.