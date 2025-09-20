موسكو: عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على وقف إراقة الدماء في غزة يخيب الآمال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكدت الوزارة أن روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، وإعادة تفعيل عملية السلام.

وقالت الوزارة إن الجانب الروسي على قناعة تامة بأن تحقيق السلام الحقيقي في الشرق الأوسط ، يبقى مستحيلا دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في وقت سابق في تبني مشروع قرار بشأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض، بينما أيد المشروع 14 عضوا من أعضاء المجلس الـ15.

وكان مشروع القرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف. وأشار المجلس في مشروع القرار إلى مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات فورا ودون شروط بطريقة تحفظ كرامتهم.

وطالب مشروع القرار، الذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، حكومة إسرائيل بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها - بشكل آمن ودون عوائق - على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.