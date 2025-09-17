تظاهرات عائلات الأسرى في "تل أبيب": من يريد إعادة الأسرى لا يقصف المفاوضين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، على طريق "بيغين" قرب مقر وزارة الحرب في "تل أبيب"، متّهمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنّه "يضحي بأبنائها لصالح مستقبله السياسي".

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ أهالي الأسرى جددوا مطالبتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تفضي إلى إطلاق سراح أبنائهم ووقف الحرب.

كما نقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله إن "نتنياهو يبذل قصارى جهده لتخريب كل اتفاق، وكلّما سنحت فرصة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب، يحرص على تفجيرها. هذه المرة، فجّر المفاوضات بيديه حرفياً".

بدورها، اعتبرت والدة الأسير ماتان تسنغاوكر، أن "الضغط فقط هو الذي سيجبر نتنياهو على التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين"، مضيفةً أنّ "نتنياهو يضحي بالمختطفين على مذبح نجاته السياسي، ومن يريد إعادتهم لا يقصف من يفاوضهم ولا يرفض صفقة شاملة تعيدهم".

وتابعت: "نتنياهو يهدد إسرائيل ويرسل الجنود إلى كمائن الموت من أجل مستقبله السياسي، ويحكم علينا بحرب أبدية".

وتأتي التظاهرات بعد القلق الذي أحاط عائلات الأسرى، إثر محاولة الاحتلال استهداف قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية، الثلاثاء الماضي، والخشية من فشل المفاوضات بعد أن كانت هناك مساعٍ في الدوحة لعقد جولة جديدة منها.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية دائماً أنّ نتنياهو يعمل على استمرار الحرب في غزة ويرفض مقترحات التهدئة حفاظاً على بقائه السياسي، واستجابةً للجناح اليميني المتطرف في حكومته.

وفي وقتٍ سابق اليوم السبت، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيم المعارضة يائير لابيد قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو تتسبّب في تدهور مكانة "إسرائيل" الدولية، عبر "مزيج قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة"، داعياً إلى استبدال الحكومة قبل فوات الأوان.

كما أشار لابيد إلى أنّ السياسات الحالية أدت إلى اهتزاز علاقات "إسرائيل" الإقليمية والدولية، محذراً من تداعيات خطيرة على مستقبلها السياسي والدبلوماسي.