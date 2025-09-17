"إسرائيل" تمنع نائبين بريطانيين من الدخول إلى فلسطين المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن نائبان من حزب العمال البريطاني، كانا في زيارة إلى الضفة الغربية المحتلة ضمن وفد برلماني بريطاني، أن "إسرائيل" منعتهما من الدخول إلى فلسطين.

وأوضح بيتر برينسلي وسيمون أوفر، أنهما كانا يسافران كجزء من زيارة نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني لمراقبة العمل الطبي والإنساني، الذي تقوم به منظمات مختلفة، بما في ذلك جمعية المساعدة الطبية للفلسطينيين.

وقالا في بيان مشترك: "من المؤسف للغاية أن السلطات الإسرائيلية منعتهما من مراقبة التحديات الخطيرة التي تواجه المرافق الطبية في المنطقة بشكل مباشر، ومن سماع تقييم الحكومة البريطانية للوضع على الأرض".

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية هاميش فالكونر، أنّ قرار منع دخول النائبين كان "غير مقبول".

وقال في بيان على "تويتر": "لقد بقيت على اتصال مع زميليّ طوال الوقت، وكنت واضحاً مع السلطات الإسرائيلية بأن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين".