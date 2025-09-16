بن غفير: نتنياهو قضى ليلة بلا نوم ويجب وقف محاكمته لحين الحسم في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس" إن بدء الحملة على غزة الليلة الماضية، واضطرار نتنياهو للإدلاء بشهادته في المحكمة صباح اليوم بعد ليلة بلا نوم، جاء نتيجة ما وصفه بـ"ضغط الدولة العميقة للمضي قدما في المحاكمة".

وأضاف أن المحاكم ليست خالية من القضايا، داعيا إلى وقف ما اعتبرها "جلسات وهمية" واستئنافها بعد انتهاء الحملة العسكرية.

وخلص غلى القول إن محاكمة رونال فيشر وروث ديفيد استمرت 10 سنوات، وبالتالي "يمكن أيضا انتظار محاكمة نتنياهوفي خضم الحرب".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء شروعه في تدمير البنى التحتية التابعة لحركة "حماس" في مدينة غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله في بداية محاكمته اليوم، إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية قوية في مدينة غزة.