وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تشهد مدينة غزة في هذه الأثناء هجوما إسرائيليا واسع النطاق، تركز في مناطق شمال شرق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.

وأوضح مراسلنا أن صدى الانفجارات وصل لأكثر من 100 كم، فيما أفادت "يسرائيل هيوم" بأن دوي الانفجارات الضخمة في غزة يسمع في تل أبيب.

وقال سكان محليون إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات متواصلة على أهداف في شمال غرب المدينة، فيما يتواصل إطلاق النار المدفعي منذ أكثر من ساعة.

واستهدف القصف المدفعي المتواصل محيط شارع العيون في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أن العملية ما تزال في بدايتها، مشيرا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف"، على حد وصفه.

من جانبها، ذكرت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أن ما يجري هو بداية عملية قوية متواصلة تشمل نيرانًا متنوعة ضد أهداف وُصفت بالإرهابية، وسط استعدادات متواصلة لتنفيذ خطة أوسع قد تشمل احتلال مدينة غزة.

حصيلة الغارات والاستهدافات وتدمير المنازل والمباني في مدينة غزة خلال يوم الاثنين

- استهداف خيمة محيط كابيتال مول في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال

- استهداف منزلين لعائلتيْ أبو ليلة وأبو قينص على مفترق أبو خوصة في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان (9 شهداء)

- استهداف تجمع للمواطنين في منطقة الكرامة شمال مدينة غزة (4 شهداء)

- استهداف مدرسة النيل ومسجد البراء شرق منتزه برشلونة في حي تل الهوا

- استهداف عمارة الزيناتي في شارع المخابرات شمال مدينة غزة

- استهداف منزل لعائلة صالح في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة (عدد من الشهداء)

- استهداف برج الغفري أكبر أبراج مدينة غزّة وتدميره بالكامل

- استهداف منزل لعائلة جعرور محيط مدرسة "التابعين" في منطقة الدرج (شهيد وإصابات)

- استهداف سيارة مدنيّة تقل مواطنين في شارع الجلاء وسط مدينة غزة

- استهداف خيمة في محيط مسجد الأمين محمد على دوار أبو مازن غرب غزة

- استهداف منازل عائلات صالح والثلاثيني وفلفل في شارع اللبابيدي الجديد شرق مفترق الغفري

- استهداف منزل لعائلة البطش خلف مدرسة يافا في حي التفاح شرقي مدينة غزة

- استهداف سطح منزل عائلة الكويفي مقابل مدرسة العائلة المقدسة غرب مدينة غزة (شهداء بالمكان)

- استهداف فندق المشتل شمال غرب غزة بالطيران الحربي وانهيار جزء من المبنى

- استهداف شاحنة مياه قرب مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان

- استهداف شقة سكنية محيط ملعب فلسطين غرب مدينة غزة

- استهداف عمارة الصحابة في شارع الوحدة على موقف جباليا

- استهداف شقة في عمارة الرفاعي بطيران انتحاري محيط القضاء العسكري في مخيم الشاطئ الشمالي

- استهداف عمارة زيدية مقابل مدرسة المأمونية محيط ملعب فلسطين في الرمال الشمالي غرب غزة

- استهداف متكرّر من المدفعية محيط منطقة بهلول في حي النصر غرب غزة

- استهداف متكرر على مناطق الكرامة بالمدفعية والطيران الحربي على مدار اليوم

وقالت مصادر طبية إن حصيلة الشهداء منذ منتصف ليل الاثنين وحتى مساء اليوم بلغت 62 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال.

وأفادت المصادر أن من بين الضحايا أما وجنينها قتلا في قصف استهدف خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى 10 ضحايا من طالبي المساعدات الذين قضوا بنيران الجيش الإسرائيلي في وسط وجنوبي غزة.

وشهدت مدينة غزة غارات عنيفة طالت محيط حي اليرموك، إضافة إلى قصف في حي الدرج شرق المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين. كما استهدفت الطائرات الحربية مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات، فيما واصلت المروحيات الإسرائيلية إطلاق النار على منازل المدنيين في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي معسكر دير البلح وسط القطاع، ارتقى المواطن محمود تمراز وزوجته وطفلته روز جراء استهداف منزلهم، ليلتحقوا بطفليهما سعيد وإيلين اللذين استشهدا في بداية الحرب.

من جانبها، أطلقت طواقم الإسعاف مناشدات عاجلة للتوجه إلى المناطق المستهدفة، خاصة في محيط مدرسة الزهراء بحي الدرج، حيث أُبلغ عن وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وتزامنت هذه التطورات مع سماع أصوات الانفجارات حتى مناطق جنوب الضفة الغربية، في مؤشر على شدة الغارات الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة حتى ساعات متأخرة من الليل.