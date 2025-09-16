ليبيا تنضم إلى أسطول الصمود العالمي بسفينة "عمر المختار"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يصادف هذا التاريخ ذكرى استشهاد الشيخ عمر المختار، رمز المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي، ما يضفي على الرحلة بعداً رمزيا يجمع بين الإنسانية والنضال التاريخي.

وأكدت الأمين العام لرابطة المسلمين في أوروبا، إيفون ريدلي وهي أحد ركاب السفينة، أن التحرك يهدف إلى فتح ممر بحري إنساني من البحر المتوسط إلى ميناء غزة.

وأوضحت أن السفينة تحمل مساعدات طبية وغذائية، بينها أكثر من 6 آلاف كيس غذائي عالي البروتين لإنقاذ حياة الأطفال الرضع، مشيرة إلى أن فرقا أمنية ليبية قامت بتفتيش الشحنة بدقة لتأكيد أن الرحلة سلمية بحتة ولا تحمل أي سلاح.

وأضافت ريدلي أن هذه المبادرة تواصل مسيرة قوافل بحرية سابقة، رغم محاولات إسرائيل لإيقافها، وقالت: "كلما حاولوا إيقافنا، كلما واصلنا التقدّم أكثر. هذه أكبر مهمة إنسانية بحرية في التاريخ، وهدفها الوحيد إنقاذ المدنيين في غزة".

من جانبه، شدّد رئيس الوزراء الليبي الأسبق عمر الحاسي، في تصريح لـ RT، على أن المبادرة "عمل إنساني سلمي لا يتبع أي حكومة أو حزب أو جماعة"، موضحاً أنها تضم شخصيات دولية ومناضلين ليبيين سلميين يسعون إلى كسر الحصار ووقف سياسة التجويع الممنهج بحق سكان غزة.

وأوضح الحاسي أن اختيار اسم "عمر المختار" للسفينة جاء تكريما لرمز المقاومة الليبية، وأن تزامن الإبحار مع ذكرى استشهاده في 16 سبتمبر يضيف "دلالة رمزية قوية"، مشيرا إلى أن المختار لم يعد رمزا ليبيا فحسب بل أصبح أيقونة للنضال العالمي من أجل الحرية. كما لفت إلى أن المساعدات ستُسلَّم عبر القنوات الرسمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتصل إلى المحتاجين واللاجئين الذين فقدوا بيوتهم جراء الحرب.

ويأتي هذا التحرك امتدادا لمبادرات إنسانية عديدة قدمتها جمعية "فلسطين قضيتنا" لدعم الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث عملت الجمعية على تنظيم قوافل إغاثية وحملات تضامنية شملت إرسال مساعدات طبية وغذائية، والتأكيد على أن دعم الشعب الفلسطيني هو مسؤولية إنسانية عالمية تتجاوز الانتماءات السياسية.