القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وقد وصل تباعا عدد من القادة العرب من بينهم:
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس
- الرئيس اللبناني جوزيف عون
- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
- الرئيس السوري أحمد الشرع
- رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان
- الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
- ملك الأردن عبدالله الثاني
فيما تغيب:
- سلطان عمان هيثم بن طارق، وسيترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد وفد السلطنة.
- مولاي رشيد نائبا عن الملك محمد السادس يمثل المغرب في القمة
- ولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
- وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
- الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
