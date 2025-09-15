دمار واسع ومستمر في مدينة غزة.. مبان وأحياء تتحول إلى أطلال والبحث عن جثامين "الصامدين" بين الركام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قصفت طائرات الاحتلال عدة مبان تابعة للجامعة الإسلامية غرب غزة، بعضها كان يؤوي نازحين، ما أدى إلى سقوط قتلى ومفقودين، وفق ما أفاد به مصدر في الإسعاف والطوارئ. وأكد شهود عيان أن القصف تكرر ثلاث مرات خلال ساعات قليلة، ما أدى إلى دمار واسع في الحرم الجامعي.

وزير المالية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صرّح قائلاً إن "ركام الجامعة الإسلامية في غزة يصل إلى السماء"، مضيفا أن إسرائيل "ستواصل القضاء على مصادر التحريض والإرهاب"، على حد وصفه.

هكذا بدت غزة مع حلول الليل، دمار واسع وأصوات إنذارات سيارات الإسعاف لا تتوقف، وأحياء بأكملها تتحول إلى أطلال فيما يواصل السكان البحث عن ناجين بين الركام.

ففي ساعات المساء، واصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات عنيفة على مدينة غزة، حيث استهدفت مساء اليوم عدة أبراج سكنية في أحياء مختلفة من غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت برج "مهنا" في حي تل الهوا جنوب غربي غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه. وفي الوقت ذاته، تعرض برج "الجندي المجهول" في حي الرمال لغارة مباشرة أسفرت عن انهيار المبنى وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما شمل القصف عمارة شراب وعمارة حبوب في منطقة الأمن العام بحي الرمال، ما أدى إلى وقوع دمار واسع النطاق.

وتشهد أحياء تل الهوا والرمال منذ ساعات المساء قصفًا مكثفًا ومتواصلًا، فيما تتواصل عمليات الإخلاء ومحاولات الدفاع المدني الوصول إلى أماكن الاستهداف.

بحسب مصادر محلية وطواقم الإنقاذ، استهدفت الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء المواقع التالية:

برج "مهنا" في حي تل الهوا جنوب غربي غزة

عمارة شراب وعمارة حبوب في منطقة الأمن العام بحي الرمال

برج "الجندي المجهول" في حي الرمال

مبنى سكني قرب منتزه برشلونة في حي تل الهوا (7 شهداء).

الطابق السادس من عمارة الفلاح قرب الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوا.

برج الكوثر في حي الرمال الجنوبي (تدمير كامل).

منزل عائلة قزعاط شرق منتزه برشلونة.

عمارة الربيع بالكامل خلف مدرسة الروم، في حي تل الهوا.

مبنى وزارة الأسرى سابقًا قرب الدفاع المدني.

مخيم "فلسطين" للنازحين الذي يضم أكثر من 100 خيمة.

عمارة السمنة قرب كلية المجتمع في شارع 8 جنوب تل الهوا.

الطوابق العلوية من برج مهنا على مفترق المالية.

ديوان عائلة بكر في شارع عايدية (شهداء وجرحى).

مبنى "المدينة المنورة" الخاص بالطالبات في الجامعة الإسلامية.

منزل عائلة عطا الله قرب مطعم التاج في شارع اليرموك.

سيارة مدنية قرب مسجد الإيمان في حي الشيخ رضوان.

طواقم الدفاع المدني انتشلت جثمان قتيل إثر قصف سيارة بالقرب من مستشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان. كما استهدفت طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" براميل مياه على أسطح منازل بحي الرمال، ما زاد من معاناة السكان المحاصرين.