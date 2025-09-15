لابيد يصف حكومة نتنياهو بـ"المريضة" ويحذر من تشكيل قوة عربية مشتركة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد في "X": "حكومتنا مريضة حيث تناقش التحريض على الوزراء بينما يقتل الإسرائيليون والمختطفون يحتضرون في الأنفاق وصوتت 142 دولة ضدنا بالأمم المتحدة".

ووجه لابيد، أمس أيضا انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية الحالية، معتبرا أن التقارير التي تتحدث عن اقتراح مصري لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية تمثل "ضربة قاسية" لاتفاقيات السلام.

وألقى لابيد باللوم الكامل على الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، قائلا: "هذه الحكومة دمرت مكانتنا الدولية. إنه مزيج قاتل من انعدام المسؤولية، والهوية، والغطرسة يفككنا في العالم".

وفي 29 مارس 2015 وافق مجلس جامعة الدول العربية على مقترح تقدم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة بهدف حفظ وصيانة الأمن القومي العربي.

رغم أن المبادرة المصرية جاءت في سياق تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة لا سيما مع تنامي نفوذ تنظيمات مثل "داعش" وانهيار أنظمة دول عربية، فإن القوة العربية المشتركة لم تر النور عمليا، بسبب غياب توافق استراتيجي بين الدول العربية المحورية، وضعف آليات التنفيذ والتمويل، وحساسيات سياسية وأمنية بين الأطراف.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما غير مسبوق على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة اجتماعا للوفد التفاوضي لحركة حماس، لكن عملية الاغتيال فشلت، وقوبل الهجوم بموجة تنديد دولي وعربي واسعة.