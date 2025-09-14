الاحتلال يخطط لتوسيع مستوطنة أرئيل ويعتقل العشرات بالضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أکدت الصحيفة أن توسعة المنطقة الصناعية في هذه المستوطنة ستكون بنحو ألف دونم.

وتقع مستوطنة أرئيل على مسافة نحو 15 كيلومترا جنوب غرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- على خطة "إي 1" الاستيطانية.

وترمي الخطة إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية بقيام مستوطنين بشق طريق جديد في محيط بلدة مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي الوقت نفسه، اقتحم مستوطنون قرى عارورة وعجول شمال رام الله وسط الضفة المحتلة.

وتتواتر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بتشجيع من حكومة نتنياهو التي تبحث ضم الضفة كليا أو جزئيا، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية وأميركية.