صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 420

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جاء في بيان الوزارة الفلسطينية:"يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 420 شهيدا، من بينهم 145 طفلا".

وأضاف بيان وزارة الصحة في غزة:

وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية،47 قتيلا، و205 إصابة جديدة.

ارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 64803 قتيلا و164264 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

ضحايا لقمة العيش:

وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات 5 أشخاص و26 إصابة.

ارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2484 قتيلا وأكثر من 18117 إصابة.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية،7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان.

ارتفع العدد إلى 420 منهم 145 طفل، هذا ومنذ إعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 142 حالة وفاة من بينهم 30 طفلا.