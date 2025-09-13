مرتضی العاملي لدی حواره مع "ابنا": الصبر والتحمل هو من الأسس التي ینبغی أن تکون متوفرة في المبلغ حتی یحقق النجاح.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شارك حجة الإسلام والمسلمین مرتضی مرتضی العاملي في حوار مع "ابنا" وتکلم عن میزات المبلّغ. وقال بهذا الصدد:

بسم الله الرحمن الرحیم

التبلیغ یحتاج إلی ثلاثة عناصر مهمة. العنصر الأول؛ العلم. لابد ان یکون عنده من العلم ما یکفي لیعلّم به الناس "ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰالَٰاتِ ٱللَّهِ" ولابد ان یکون عالما برسالات الله حتی یبلغه. الشی الثاني؛ الإخلاص ان یکون عنده الإخلاص التام یرید حقیقة أن یبلغ والشيء الثالث؛ متابعة تعلیم الناس وتوجیههم والصبر علی مواجهة الأمور الصعبة.

وتابع الحدیث ثم قال: النبي(ص) أمضی قبل الهجرة 13 سنة صابرا محتسبا ولم یحقق الکثیر . و عدد الذین آمنوا به بقي قلیلا. بعد الهجرة حینما کثرت الأعداء وتکاثر الناس وفتح الله له الفتح الکبیر لدیه صبر وتحمل . والصبر والتحمل هو من الاسس التي ینبغی ان تکون متوفرة في المبلغ حتی یحقق النجاح و یحتاج الی نفس طویل.