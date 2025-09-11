قطر تؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والعمل لضمان محاسبة نتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استنكرت وزارة الخارجية القطرية، بشدّة التصريحات المتهورة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن استضافة الدوحة مكتب حركة حماس، واعتبرتها "محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان على الأراضي القطرية".

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر تستنكر التهديدات الصريحة بانتهاكات مستقبلية لسيادتها.

كما شددت على أن استضافة المكتب تمت في إطار جهود الوساطة التي طلبتها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مؤكدة على أن نتنياهو يدرك تماماً الدور المحوري الذي لعبه مكتب حماس في إنجاح عمليات التبادل والتهدئة.

وأوضحت أن المفاوضات كانت تجري بشكلٍ رسمي وعلني، وبدعم دولي وبمشاركة وفود أميركية وإسرائيلية، معتبرةً أن محاولة نتنياهو الإيحاء بأن قطر كانت تؤوي وفد حماس سراً "مسعى يائس لتبرير جريمة أدانها العالم أجمع".

كما أشارت إلى أن تصريحات نتنياهو لا تستغرب من شخص مطلوب للعدالة الدولية ويواجه عقوبات متزايدة تعمق عزلته على الساحة العالمية.

وجددت قطر التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها، وأنها ستعمل مع شركائها "لضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته المتهورة وغير المسؤولة".

والثلاثاء، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات على العاصمة القطرية الدوحة، وكان هدف الهجوم استهداف القيادة العليا لحركة حماس، إلّا أنّ وفد حماس نجا من محاولة الاغتيال.

