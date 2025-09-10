الخارجية الإيرانية: العدوان الصهيوني عمل إجرامي وإرهابي وانتهاك لسيادة قطر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العمل الإجرامي للكيان الصهيوني المتمثل في الهجوم العسكري على قطر ومحاولة اغتيال القادة الفلسطينيين، وأعربت عن تعازيها في استشهاد مجموعة من المواطنين الفلسطينيين والقطريين خلال هذا العدوان".

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الايرانية مساء الثلاثاء: "إن هذا الهجوم الإرهابي، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وعدوانًا سافرا على سيادة قطر وسلامة أراضيها، دليل واضح آخر على الطبيعة الخطيرة والإرهابية للكيان الذي، بينما يرتكب إبادة جماعية ومجازر في فلسطين المحتلة، وسع نطاق عدوانه ليشمل المنطقة بأكملها، وعرّض السلام والاستقرار في المنطقة والعالم لتهديد غير مسبوق".

واضاف: لا شك أن الحكومة الأمريكية وغيرها من الجهات الداعمة للكيان الصهيوني، سواءً بالسلاح أو المال أو السياسة، تُعتبر شركاءً في جرائمه، ويجب محاسبتها على جرائمه وانتهاكاته المستمرة للقانون.

وأعربت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تضامنها ودعمها لحكومة وشعب قطر في مواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيوني، وأكدت على ضرورة إيلاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية المختصة اهتمامًا فوريًا بهذا العمل العدواني، ودعت المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات عملية لكبح جماح الكيان الصهيوني المؤجج للحرب ووقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

