إعلام إسرائيلي عن مسؤولين: تنسيق الهجوم على الدوحة تم مع واشنطن وأبدت دعمها الكامل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكدت عدة وسائل إعلام إسرائيلية التنسيق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" في العدوان الذي شنّه الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، محاولاً اغتيال قيادة حركة حماس.

ونقلت "القناة 14" عن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيده أنّ الولايات المتحدة أُبلغت بالعملية قبل تنفيذها، ومنحت "إسرائيل" الدعم الكامل لها.

كما أكد مسؤول إسرائيلي كبير أنّ الهجوم تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، وذلك في حديث إلى "القناة 13"، حيث شددت معلقة الشؤون السياسية فيها، موريا فلبرغ، على أنّ هذا التنسيق "تم بصورة كاملة".

في السياق نفسه، نقلت "القناة 12" عن مسؤول إسرائيلي أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قيادة حماس في قطر".

وأضافت، نقلاً عن جهات مختلفة، أنّ "طائرات تجسس أميركية وبريطانية مكثت فوق المنطقة قبل الهجوم"، موضحةً أنّ "على إسرائيل التنسيق مع الأميركيين"، لأنّهم يسيطرون على الأجواء القطرية.