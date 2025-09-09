الحكيم يلتقي متولي العتبة الرضوية المقدسة في طهران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى السيد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، مع آية الله المروي، متولي العتبة الرضوية المقدسة في طهران، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى إيران.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على أهمية تعميق العلاقات الثقافية والدينية بين إيران والعراق ودور زيارة العتبات المقدسة والحرم الرضوي الشریف في تعزيز الروابط الدينية والاجتماعية بين الشعبين.

وأشاد السيد الحكيم بالخدمات التي تقدمها العتبة الرضوية المقدسة للزوار العراقيين، واعتبر هذا التعاون أساساً لتعزيز الوحدة الإسلامية.

وأكد آية الله المروي أيضًا على استمرار التواصل والتعاون الثقافي والديني المتبادل، مشيرًا إلى القواسم المشتركة العميقة بين البلدين.

