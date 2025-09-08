حماس تؤكد استعدادها للتفاوض على وقف إطلاق النار حقيقي وانسحاب الاحتلال من غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حماس، مساء أمس الأحد، تلقّيها عبر الوسطاء بعض الأفكار الأميركية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار، مشددة على ترحيبها بأي تحرك حقيقي يساهم في إنهاء العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي بيان لها، أعربت الحركة عن استعدادها الفوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى، في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين، تستلم عملها فوراً.

كما طالبت حماس، بضرورة وجود ضمانات واضحة تضمن التزام الاحتلال بما يُتفق عليه، وذلك "منعاً لتكرار التجارب السابقة التي نكث بها العدو".

وكان آخرها الاتفاق الذي قُدِّم من الوسطاء بناءً على مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18 آب/أغسطس 2025، دون أن يلقى أي رد من جانب الاحتلال، الذي "واصل بدلاً من ذلك مجازره وسياسة التطهير العرقي".

وفي ختام بيانها، أكّدت حركة حماس على استمرار تواصلها مع الوسطاء لتطوير هذه المبادرات إلى اتفاق شامل يلبّي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضع حداً للعدوان المستمر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد كتب مساء أمس الأحد، على حسابه على منصّة "تروث سوشيال"، أنّ الإسرائيليين قبلوا "شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضاً".

وذلك بعدما قدّم مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحاً جديداً عبر وسطاء إلى حركة حماس.

..................

انتهى / 232