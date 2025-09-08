اختتام فعاليات المسابقة الوطنية (15) للنخبة بحفظ القرآن الكريم وتلاوته في العتبة العسكرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اختُتمت في رحاب العتبة العسكرية المقدسة بسامراء، فعاليات المسابقة الوطنية الخامسة عشرة للنخبة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، والتي ينظمها المركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الشيعي، تحت شعار "تمثيل العراق شرف للجميع"، لتأهيل المتميزين للمشاركة في المسابقات الدولية.

وشهد حفل الختام، الذي أقيم برعاية العتبة العسكرية المقدسة، حضوراً لعدد من أعضاء مجلس إدارتها ومدير المركز الوطني ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتور القارئ رافع العامري، وأعضاء لجنة التحكيم، وممثلي المؤسسات القرآنية.

وابتدأ الحفل بتلاوة عطرة للقرآن الكريم تلاها الدكتور رافع العامري، ثمّ قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق.

وألقى الشيخ إياد الكعبي، مسؤول شعبة النشاطات القرآنية بالمركز الوطني ورئيس لجنة التحكيم، كلمةً قدّم فيها الشكر والتقدير إلى رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر حسن الشمري لدعمه المستمر للنشاطات القرآنية، وإلى الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة وامينها العام الدكتور نافع جميل وكوادرها على "حسن التنظيم والضيافة وتوفير الأجواء الإيمانية للمتسابقين"، كما شكر اللجان الإدارية والتحكيمية ووسائل الإعلام.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الفائزين الأوائل وأعضاء اللجنتين التنظيمية والتحكيمية تقديراً لجهودهم في إنجاح هذا المحفل القرآني الكبير.

