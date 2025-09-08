مدير قسم الدراسات القرآنية في العتبة الرضوية: أساس الوحدة هو نشر المعرفة القرآنية الصحيحة والسليمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار مدير قسم الدراسات القرآنية في مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة إلى الدور المؤثر لكتاب «المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته» في الوحدة العلمية والعملية بين المسلمين في العالم الإسلامي

قال حجة الإسلام والمسلم محمد حسن مؤمن زاده، مدير قسم الدراسات القرآنية في مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضویة المقدسة، تزامنا مع أسبوع الوحدة، في إشارة إلى دور كتاب «المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته»في خلق الوحدة والإنسجام بين المسلمين: إن أساس الوحدة هو نشر المعرفة القرآنية الصحيحة والسليمة؛ لذا، لتحقيق وحدة الفهم والرأي العام، لا بد أولاً من توحيد الفهم في المجالين العلمي والقرآني، ولذلك بحث هذا العمل القیّم الألفاظ دراسةً شاملةً، ليكون فهمها موحداً، وأشار إلى أن هذا الكتاب حظي باهتمام مراجع التقلید الشيعة والباحثين في العلوم القرآنية والإسلامية على المستويين الوطني والدولي، وقال: هذا العمل شامل من حيث عرضه تفسير آراء المذاهب التفسيرية في العالم الإسلامي، ويتضمن جميع آراء المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي والإمامي، ويعرضها كلها دون أي تدخل.

التعرف على التراث اللغوي للقرآن الكريم مع کتاب المعجم

وأضاف حجة الإسلام مؤمن زاده: یعتبرهذا الكتاب موسوعة قرآنية تتناول مواضيع مثل؛ غريب القرآن و متشابهه، الجوانب والقياس، اختلاف القراءات، الإعراب، معاني القرآن، فقه اللغة، العلوم والمعارف والإعجاز الأدبي، وقد رُتبت فصول الکتاب بناءً على أصل وجذور الکلمات، وتم دراسة کل فصل من جوانب مختلفة من علوم القرآن الكريم، ويبدأ كل مدخل بدراسة لغویة قائمة على علم أصول الكلمات وجذورها.

وأشار إلى أن كتاب «المعجم» ينقسم إلى أربعة أقسام: المفردات، أعلام القرآن، الإعجاز، والتفسير الموضوعي؛ ومن فوائده المهمة أيضًا التعرف على التراث اللغوي للقرآن الكريم، إذ يُعرّف القارئ بأهم المصادر، في مجال لغة القرآن من القديم إلى الآن، كما يتميز الكتاب بنظرية وفهم آراء اللغویین على مدى أربعة عشر قرنًا، ومقارنة آرائهم.

وقال الباحث: ومن أهم مميزات هذا الكتاب مناقشاته الاجتهادية التحليلية التفسيرية المعروفة « بالإستعمال القرآني» والتي تركز على سياق الآيات في فهم معاني ألفاظ القرآن، وتفسير القرآن بالقرآن، والأصل اللغوي للكلمة، وتكرار الكلمة في آيات القرآن.

«المعجم» من القاهرة إلى حيدر آباد، الهند

وأكد أن كتاب «المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته» يعمل علی خلق الوحدة العلمية والنظرية والعملية بين المسلمين، وأضاف: هذا العمل القیم لمجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضویة المقدسة قد جذب حتى الآن الاهتمام في عدد من البلدان الإسلامية، بما في ذلك الهند ومصر و... وتم عرضه في معارض القرآن الكريم.

وتابع مدير قسم القرآن الكريم في مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة، مؤكداً على الطبيعة التقريبية لهذا العمل، مضيفاً: لقد تم الأخذ بعين الاعتبار آراء أكثر من 220 عالماً من أهل العلم من كُتّاب ومفسرين، وتمت دراسة وتوثيق أكثر من 300 مصدر ومرجع لتأليفه، أكثر من نصفها يعكس آراء علماء أهل السنة.

وأضاف: لقد نال هذا الكتاب إعجاب أساتذة معروفین من جامعة الأزهر إلى جامعة الزيتونة في تونس، والعدید من الباحثین القرآنیین من المغرب و العراق و...

يقول حجة الإسلام والمسلمين مؤمن زاده: مع الأسف لم نتخذ خطوات فعالة لترويج هذا الكتاب والتعريف به، وهذه النجاحات والإشادات هي نتيجة للانتشار التدريجي للكتاب من خلال المعرفة والنقل من قبل المهتمين، وبركة كتاب الوحي.

