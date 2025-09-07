صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت الوزارة في بيان لها اليوم: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 87 قتيلا بينهم 4 تم انتشالهم من تحت الركام، و 409 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 نحو 11,911 قتيلا و 50,735 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 31 قتيلا قتلى وأكثر من 132 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,416 قتيلا وأكثر من 17,709 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا للبيان 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 3 أطفال)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 387 حالة وفاة، من ضمنهم 138 طفلا، ومنذ إعلان المجاعة في غزة، تم تسجيل 109 حالة وفاة، من بينهم 23 طفلا.

وأضاف البيان أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.