سرايا القدس تستهدف مستوطنة "نتيفوت" بصاروخين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن استهدافها مستوطنة "نتيفوت" بصاروخين، وذلك في إطار "الرد على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وفي المقابل، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه "نتيفوت"، مدعياً أنّ أحد الصاروخين جرى اعتراضه، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن صفارات الإنذار دوّت في "غلاف غزة" شرقي القطاع، وصولاً إلى مناطق غربي النقب، إثر إطلاق الصواريخ.

"حتى اليوم، لم تستوعب "إسرائيل" حجم الفشل الكبير الذي يلاحق عملياتها في قطاع #غزة، وخاصة محاولاتها القضاء على المقاومة"

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال في مناطق توغله في قطاع غزة، وكذلك في استهداف المستوطنات، رغم العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض، وهو ما يثبت الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها تدمير قوة المقاومة أو "سحقها" كما كان يردد قادة الاحتلال دائماً.