مؤسسة "هند رجب" تدعي على ضابط إسرائيلي في اليونان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ الضابط كان قائدا لكتيبة وضابطا لوجستيا في لواء غفعاتي، إحدى الوحدات الرئيسية المشاركة في الحرب في غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن الشكوى مدعومة بأدلة شاملة تتهم الضابط بالمسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم حرب، تعذيب، وإبادة جماعية نتيجة دوره القيادي واللوجستي في تلك العمليات.

وحذرت المؤسسة من أن هذه الجرائم تمثل "أعمالا وحشية مدروسة تهدف لتدمير وتشريد السكان المدنيين"، مطالبة بمساءلة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية رفعت بوقت سابق دعوى جنائية أمام القضاء القبرصي ضد الجندي الإسرائيلي تامر ملا، تتهمه فيها بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.