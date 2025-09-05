جنوب السودان تنفي أي اتفاق مع "إسرائيل" لتوطين الفلسطينيين على أراضيها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نفت سلطات جنوب السودان، وجود أيّ اتفاق مع "دولة الاحتلال الصهيونية" لتوطين الفلسطينيين على أراضيها.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في جوبا، قال المدير العام للعلاقات الثنائية في حكومة جنوب السودان، فيليب جادا ناتانا، إنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم مع "دولة الاحتلال"، لكنّها تهدف خصوصاً إلى تعزيز القدرات الزراعية والاستثمار والتعدين".

وأضاف ناتانا أنّه "لم يكن هناك أيّ حديث عن توطين الفلسطينيين في جنوب السودان".

"يديعوت أحرونوت": تحرّكات إسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى جنوب السودان

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقتٍ سابق، أنّ "دولة الاحتلال" تجري محادثات مع جنوب السودان وعدد من الدول الأفريقية في إطار خطة تهدف إلى تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي هذه الدول.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية حوّلت مليون شيكل (ما يعادل نحو 290 ألف دولار) إلى جمعية "IsraAID" الناشطة في جنوب السودان، والمختصة بدعم اللاجئين، حيث ستتولى توزيع "المساعدات الإنسانية" في المناطق المستهدفة.

وفي آب/أغسطس الماضي، كانت حكومة جنوب السودان قد أصدرت بياناً نفت فيه صحة ما ورد في تقارير إعلامية عن مناقشات مع "إسرائيل" بشأن نقل فلسطينيين من غزة إلى البلاد، ووصفت هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها".

جاء ذلك بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ حكومته تبحث مع دول عدة استقبال الغزيين الراغبين في مغادرة القطاع.

