شركة أمنية بريطانية: السفينة المستهدفة قبالة السواحل السعودية إسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت بوقوع انفجار وتناثر للمياه، يوم الأحد، بالقرب من سفينة في البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا عن مدينة ينبع السعودية.

ورجحت شركة "أمبري" أن تكون السفينة مستهدفة من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية التي بدأت منذ نوفمبر 2023 باستهداف السفن التي تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وبعض الدول الغربية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وأعلن "أنصار الله" أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل حتى تنهي عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ويشار إلى أن حادث السفينة قبالة السواحل السعودية لم يسفر عن أي إصابات، حسب معلومات الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية.