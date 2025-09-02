إعلان أسماء الفائزين بجائزة المصطفى (ص) السادسة للعلوم 2025

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مؤسسة المصطفى (ص) للعلوم والتكنولوجيا في إيران، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة المصطفى (ص) في دورتها السادسة، وذلك بحضور رئيس فريق العمل العلمي علي أكبر صالحي وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وفي الدورة السادسة من جائزة المصطفى (ص) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نال وهاب ميركاني من إيران الجائزة لعام 2025. ومن أصل 22 جائزة مُنحت في الدورات الست السابقة، كان نصيب إيران سبع جوائز.

كما ضمّت قائمة الفائزين هذا العام كلاً من محمد تونر من تركيا في مجال العلوم والتكنولوجيا الطبية الحيوية، ومحمد خواجة نذير الدين من الهند في مجال علوم الهندسة الأساسية.

وتُعدّ جائزة المصطفى (ص) أرفع وسام علمي في العالم الإسلامي، تمنحها مؤسسة المصطفى (ص) للعلوم والتكنولوجيا كل عامين للعلماء والباحثين البارزين. وقد سُمّيت تبركًا بأحد أسماء خاتم الانبياء والمرسلين محمد (ص)، وتُمنح بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، لتجسد رمزًا للكفاءة والتميز والإبداع العلمي في العالم الإسلامي.

