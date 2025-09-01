خبير أسري: الهاتف المحمول سلاح ذو حدين في الحياة الزوجية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح الخبير الأسري السيد حازم الحسيني، أن الاستخدام الصحيح له يسهم في تعزيز التواصل ويزيد من التقارب بين الزوجين، بينما يؤدي الاستخدام المفرط أو غير الواعي إلى التباعد وضعف الروابط العاطفية.

وقدم الحسيني، مجموعة من النصائح لضمان الاستخدام الإيجابي للهاتف داخل الأسرة، أبرزها: جعل الهاتف وسيلة للتقارب لا جدارًا للصمت.وتخصيص وقت خالٍ من الموبايل للجلوس مع شريك الحياة.وعدم السماح للتطبيقات ومواقع التواصل بسرقة دفء العائلة.تجنب تدخل الآخرين في خصوصيات الحياة الزوجية.

واختتم الحسيني بالتأكيد على أن الاعتدال في استخدام الهاتف يضمن حياة أسرية أكثر هدوءًا واستقرارًا ومحبة.

........

انتهى/ 278