مضيف العتبة العلوية يوزع بركات الإمام علي (ع) على الزائرين في سامراء بذكرى شهادة الإمام العسكري (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باشر قسمُ مضيف الزائرين في العتبة العلويّة المقدّسة بتوزيع بركات المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) على الزائرين الوافدين إلى مدينة سامراء المقدّسة لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

وقال رئيس قسم مضيف الزائرين، الخادم أثير التميمي، في تصريح للمركز الخبري: "بتوجيه وإشراف من الأمانة العامّة للعتبة العلوية المقدسة، باشرنا بإعداد وتوزيع وجبات الضيافة ضمن برنامج منظَّم يتضمّن ست وجبات في ليلة ويوم الذكرى، بالتعاون والتنسيق مع مضيف العتبة العسكرية المقدسة".

وأضاف التميمي أنّ : "برنامج الضيافة يشمل وجبات للفطور والغداء والعشاء، إضافةً إلى وجبات ثانوية ساندة مثل العصائر، وبواقعٍ إجمالي يتجاوز 30 ألف وجبة".

يُذكَر أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة أعدّت برنامجًا خدميًا متكاملًا لإنجاح مراسم الزيارة في سامراء، عبر موكب مركزي يضم أكثر من 150 خادمًا من قسم المضيف والأقسام الساندة، منها: شؤون حفظ النظام، والشؤون الخدمية، والهندسية والفنية، والعلاقات العامة، إلى جانب كوادر قسم الإعلام (الفضائية، المركز الخبري، البث والنشر). كما وفّر قسم الآليات أكثر من 40 عجلة تخصصية وخدمية لنقل الزائرين ودعم الخدمات الميدانية.

