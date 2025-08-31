لقطات لمشاهد دامية من غزة ومصادر طبية فلسطينية تقول: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في الرمال والنصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يأتي ذلك في وقت شهد فيه قطاع غزة، اليوم السبت، سلسلة من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على عدة مناطق، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا لمصادر طبية في غزة، قتل 63 شخصا منذ فجر اليوم، بينهم 35 في مدينة غزة وحدها.

وسقط عدد من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا على جباليا شمال القطاع وخان يونس جنوبه، إضافة إلى قصف منازل في البريج والنصيرات.

كما قتل 7 أشخاص وإصيب العشرات باستهداف بناية سكنية قرب مفترق التايلندي غرب غزة، في وقت سقط فيه قتلى في قصف منزل لعائلة عطا الله في شارع اليرموك بمدينة غزة.

من جانبها، ذكرت وكالة "أوتشا" التابعة للأمم المتحدة أن نحو مليون شخص في شمال غزة يواجهون مخاطر النزوح بعد أن صنفت إسرائيل مدينة غزة كـ"منطقة قتال خطرة"، وهو ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.