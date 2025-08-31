قطاع غزة.. 50 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وثّقت وسائل إعلام مشاهد مؤلمة للحظات الأولى عقب وصول قتلى بينهم أطفال وإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف إسرائيل منزلا لعائلة عطا الله في شارع اليرموك بمدينة غزّة.

وعلى صعيد متصل بقطاع غزة، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن نحو مليون شخص في شمال قطاع غزة يواجهون أخطار النزوح، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، وتصنيفه المدينة "منطقة قتال خطرة".

وأضاف "أوتشا" في بيان: "قرار إسرائيل تصنيف مدينة غزة كمنطقة قتال خطرة سيضاعف المخاطر على حياة السكان، ويعوق وصول عمال الإغاثة وقدرتهم على تقديم الدعم.

بدوره، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن أن 1500 مبنى سكني دمره الجيش الإسرائيلي بالكامل في حي الزيتون منذ مطلع أغسطس الجاري.

وأضاف الدفاع المدني في بيان له أن لجنة حقوق الإنسان قامت بزيارة مقر الدفاع المدني في محافظة خانيونس، وذلك لأخذ إفادات عدد من المصابين من طاقم الدفاع المدني الناجين من مجزرة مجمع ناصر الطبي، والاستماع إلى شهاداتهم حول ما تعرضوا له من استهداف مباشر خلال أداء واجبهم الإنساني.