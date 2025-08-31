الصليب الأحمرالدولي يؤكد استحالة إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة تحفظ الكرامة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تحدثت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، بشأن الوضع الإنساني في مدينة غزة والمخاطر التي تشكلها أوامر الإخلاء الجماعي على المدنيين.

وجاء في بيان لها نشره الموقع الرسمي للجنة الدولية: "من المستحيل إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة وتحفظ الكرامة في ظل الظروف الحالية. وسيؤدي هذا الإخلاء إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة تحمّله".

وأشارت سبولياريتش إلى أن هذه الاستحالة بسبب الدمار الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والمأوى والرعاية الطبية.

وأضافت: "سيُفرض هذا الأمر على المدنيين الذين يعانون أصلاً من صدمات نفسية من جراء شهور من القتال، والذين يعيشون في حالة من الرعب مما قد يحدث لاحقاً. والعديد منهم غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعاً، أو مرضى، أو جرحى، أو يعانون من إعاقات جسدية".

وشددت رئيسة اللجنة على أن "جميع المدنيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، سواء غادروا المدينة أو بقوا فيها، ويجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم".

هذا وينص القانون الدولي الإنساني على أنه عند إصدار أوامر الإخلاء، يتعيّن على إسرائيل بذل قصارى جهدها لضمان تمتّع المدنيين بظروف مرضية من حيث المأوى والنظافة الصحية والرعاية الصحية والسلامة والتغذية، وعدم تشتّت شمل العائلات.

وأردفت: "لا يمكن حاليا استيفاء هذه الشروط في غزة. وهذا يجعل أي إخلاء غير قابل للتنفيذ، بل وغير قابل للاستيعاب في ظل الظروف الراهنة".

واختتمت في البيان: "كل دقيقة تمرّ دون التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تؤدي إلى إزهاق الأرواح. ويتيعّن السماح بتدفق المساعدات الإنسانية على نطاق يلبي الاحتياجات. ويتيعين على حماس الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين. ولن يسفر أي تصعيد آخر للنزاع إلا عن مزيد من الموت والدمار والنزوح".