"نيويورك تايمز": 60% من جيل أميركا الجديد يفضلون حماس على "إسرائيل"

31 أغسطس 2025 - 17:16
استطلاع رأي لـ "هارفرد" ومؤسسة "هاريس" يظهر أن 60% من جيل الولايات المتحدة الجديد يفضلون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على "إسرائيل" في ظل حرب غزة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تأتي نتيجة هذا الاستطلاع في ظل تحركات شبابية ينظمها طلاب الجامعات الأميركية للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع على القطاع.

كما يأتي في ظل الضغط الذي تمارسه إدارة الرئيس دونالد ترامب على الجامعات، حيث استجوبت لجنة أميركية، في تموز/يوليو الماضي، رؤساء 3 جامعات أميركية، بشأن التدابير التي اتخذوها من أجل "مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي"، وذلك على خلفية اتهامات بـ"عدم بذل جهد كافٍ لتوفير الأمن للطلاب اليهود".

وتواجه جامعات النخبة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها "هارفرد" و"برينستون" و"ييل"، ضغوطاً متزايدة من إدارة  ترامب، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة، تهدف إلى تعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذه التحدّيات، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

