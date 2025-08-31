خسائر "يسرائير" تتجاوز 10 ملايين دولار بالربع الثاني بسبب الحرب ضد إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تکبّدت شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" خسارة مالية تقدَّر بنحو 10.4 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة توقّف رحلاتها الجوية بسبب الحرب ضد إيران، مقارنةً بأرباح بلغت 7 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وأوضحت الشركة، المملوكة لرمي ليفي، أنّ عملية "الأسد الصاعد" الإسرائيلية أسهمت في تقليص أرباحها بمقدار 7.5 ملايين شيكل أي نحو 2.24 مليون دولار أميركي. كما أن ارتفاع مصاريف التمويل إلى 7.4 ملايين دولار ساهم في التحوّل من الربح إلى الخسارة.