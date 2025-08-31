  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

خسائر "يسرائير" تتجاوز 10 ملايين دولار بالربع الثاني بسبب الحرب ضد إيران

31 أغسطس 2025 - 16:47
رمز الخبر: 1722328
خسائر "يسرائير" تتجاوز 10 ملايين دولار بالربع الثاني بسبب الحرب ضد إيران

شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" تسجّل خسائر بـ10.4 ملايين دولار في الربع الثاني من 2025، نتيجة توقّف الرحلات خلال الحرب ضد إيران.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تکبّدت شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" خسارة مالية تقدَّر بنحو 10.4 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة توقّف رحلاتها الجوية بسبب الحرب ضد إيران، مقارنةً بأرباح بلغت 7 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وأوضحت الشركة، المملوكة لرمي ليفي، أنّ عملية "الأسد الصاعد" الإسرائيلية أسهمت في تقليص أرباحها بمقدار 7.5 ملايين شيكل أي نحو 2.24 مليون دولار أميركي. كما أن ارتفاع مصاريف التمويل إلى 7.4 ملايين دولار ساهم في التحوّل من الربح إلى الخسارة.

تعليقك

You are replying to: .
captcha