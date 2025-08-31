العتبة العلويّة المقدّسة تبادر بنقل خَدَمَة المواكب والهيئات المتشرّفة بتقديم خدماتها لزائري سامراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بادرت العتبة العلويّة المقدّسة بتوجيه قسم الآليات إلى نقل خَدَمَة الهيئات والمواكب المتشرّفة بتقديم خدماتها للزائرين في سامراء ضمن مراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الزكي الحسن العسكري (عليه السلام).

وقال مسؤول شعبة الآليات الخادم صباح إبراهيم في تصريح للمركز الخبري: "عملنا، وبإشراف رئاسة قسم الآليات، على تهيئة أسطول باصات النقل بواقع (١٣) باصًا لنقل مسؤولي وممثّلي وخَدَمَة الهيئات والمواكب الذين سيتشرفون بخدمة الزائرين في مدينة سامراء".

برنامج منظم لخدمات النقل إلى سامراء

وأضاف إبراهيم: "المبادرة تأتي ضمن برنامج متكامل لقسم الآليات، حيث يقع على عاتقه نقل الهيئات والمواكب الخدمية، مع نقل الموكب المركزي التابع للعتبة العلوية المقدسة إلى سامراء، إضافة إلى إرسال مختلف الآليات الخدمية للمساهمة في إسناد الخدمات التي ستقدَّم إلى الزائرين بالمناسبة".

أكثر من ٤٠ آلية لدعم الخدمات في سامراء

وأشار إبراهيم إلى تهيئة أكثر من (٤٠) آلية لخدمة المناسبة، بين باصات لنقل وتفويج الزائرين من مناطق القطع الأمني في سامراء، إضافة إلى عشرات الآليات الخدمية التخصصية الخاصة بمختلف الخدمات".

يُذكَر أنَّ الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة أعدّت برنامج إسناد ودعم خدمي وضيافة، مساهمةً منها في تعزيز الخدمات التي تقدمها العتبة العسكرية المقدّسة لجموع الزائرين المليونية الوافدة لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

