مدينة سامراء تستقبل آلاف المعزين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)

عمّت أجواء الحزن على أروقة العتبة العسكرية في مدينة سامراء، واتشحت جدرانها باللافتات والرايات السوداء، وذلك مع حلول ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

وأعلنت "العتبة العسكرية" عن بدء كوادرها الفنية من خدام العتبة بنشر معالم الحزن واللافتات السوداء التي خُطت عليها عبارة الحزن والأسى، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكري (عليه السلام)، الموافق للثامن من شهر ربيع الأول الجاري.

وتشهد مدينة سامراء المقدسة منذ عدة أيام، توافداً لحشود كبيرة من الزائرين ومواكب خدمية لإحياء هذه المناسبة، عند مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لتقديم العزاء.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قبل أمس الخميس (28 آب 2025) بتنفيذ خطة استخبارية على جميع محاور زيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري في سامراء المقدسة، وتسهيل حركة الزائرين ومنع أي قطوعات للطرق.

