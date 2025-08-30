صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة إلى 317 وفاة بينها 121 طفلا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سجلت بيانات وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة إضافية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 317 وفاة، من بينهم 121 طفلا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 39 حالة وفاة، من بينهم 6 أطفال.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن، یوم الأربعاء، باستثناء الولايات المتحدة، بيانا عبروا فيه عن استيائهم وقلقهم بشأن حدوث مجاعة في غزة وأكدوا ثقتهم في عمل نظام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي بشأن غزة.

وشدّد البيان على أن المجاعة في غزة من صنع البشر وأن القانون الإنساني الدولي يمنع استخدام التجويع كسلاح.

ويشهد قطاع غزة أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الحصار المستمر والحرب الإسرائيلية المدمرة، ما أدى إلى شح الموارد الأساسية وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على حد سواء، ناهيك عن تجاوز عدد قتلى الحرب حاجز الـ62 ألفا منذ السابع من أكتوبر 2023.