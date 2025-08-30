تصعيد عسكري مكثف في قطاع غزة وسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مراسل rt بوصول 5 قتلى، من بينهم امرأة وطفل، إلى مستشفى العودة في النصيرات، إضافة إلى 17 إصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمّعاً للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة. وتم نقل 9 من المصابين إلى مستشفى الأقصى لاستكمال العلاج.

كما أُعلن عن مقتل محمود يوسف أبو طه، وهو مدني كان قد أُفرج عنه من سجن إسرائيلي عام 2022 بعد قضائه ست سنوات في الاعتقال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا وسط مدينة خانيونس.

وسجّلت مناطق متفرقة من القطاع سلسلة من الاعتداءات العسكرية، تضمنت:

إصابة منزل يعود لعائلة أبو مصبح على مفترق دير البلح بقذيفة مدفعية.

قصف مدفعي مكثف على مدينة حمد السكنية شمال خانيونس.

مقتل امرأة وطفلها جراء استهداف منزل عائلة غانم في "بلوك 10" بمخيم البريج.

مقتل المواطن أنور روحي الشبراوي جراء قصف شقة سكنية قرب برج فلسطين في شارع الشهداء بمدينة غزة.

مقتل المواطن سعيد الحرازين قرب منطقة نتساريم وسط القطاع.

إطلاق نار من طائرات مروحية إسرائيلية شمال خانيونس.

قصف من طائرة مسيرة على خيمة نازحين في مخيم بدر غربي غزة، ما أسفر عن إصابات.

وفاة الطفلة عائشة أحمد الشاعر متأثرة بجروحها جراء استهداف سابق لمنزل عائلتها في مخيم النصيرات، لتلتحق بوالدتها وأخيها اللذين لقيا مصرعهما في نفس الحادث.

إطلاق نار تجاه أشخاص كانوا يتوجهون لاستلام مساعدات أمريكية قرب منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق دير البلح.

إطلاق زوارق حربية إسرائيلية قذائف وقنابل إنارة تجاه شاطئ رفح الجنوبي.

وبحسب إحصائيات أولية من مصادر طبية في مستشفيات غزة، فقد سُجّل منذ فجر اليوم الخميس مقتل 8 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم ضحايا من نتساريم ومخيم البريج.

عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة / الجيش الإسرائيلي

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استمرار عملياته في القطاع، مشيراً إلى تدمير "عشرات الأهداف" خلال الساعات الأخيرة. وذكر في بيان صادر عن القيادة الجنوبية، وبإشراف من شعبة الاستخبارات وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن قواته تواصل عمليات القتال ضد ما وصفها بـ"البنى التحتية للمنظمات الإرهابية".

وأوضح البيان أن لواء جولاني في الجنوب تمكن من تحييد عدد من المقاتلين وتدمير بُنى تحتية تابعة لحركة "حماس"، بينما يواصل لواء 188 عملياته في خانيونس لتعزيز السيطرة على محور "ماغين عوز". كما واصلت الفرقة 162 عملياتها في شمال القطاع، حيث تم تدمير مسارات أنفاق قتالية في جباليا، إضافة إلى تدمير مبانٍ سكنية وتحييد مسلحين رصدتهم طائرات سلاح الجو.