"أكسيوس": ويتكوف بحث لعدة أشهر الخطة الخاصة بقطاع غزة مع كوشنر وتوني بلير

30 أغسطس 2025 - 18:16
رمز الخبر: 1721912
أفاد موقع "أكسيوس" بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بحث الخطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة مع صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشارت المصادر للموقع بأن ويتكوف كان يبحث تلك الخطة على مدار عدة أشهر.

وحسب المصادر، فإن ويتكوف التقى بلير في يونيو الماضي، وبعد ذلك جرت مباحثات بين بلير والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أطلع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الرئيس الفلسطيني على المقترحات بشأن غزة.

وذكرت المصادر أن بلير وكوشنر سيقدمان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفكارهما بشأن الخطة لفترة ما بعد الحرب، والتي لا تقضي ببقاء حركة "حماس" في السلطة، خلال اللقاء المقبل في البيت الأبيض.

ويأتي ذلك في ظل عدم وجود اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب وتبادل المحتجزين، رغم أشهر من المفاوضات غير المباشرة عبر الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين.

وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف عن رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق التسوية بقطاع غزة بسرعة. ورجح ويتكوف أن ذلك قد يتحقق قبل نهاية العام الجاري.

