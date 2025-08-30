سموتريتش: يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال سموترتش: "يجب عدم قبول أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة بناء نفسها، هدفنا تقويض مراكز الثقل العسكري لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها".

وشدد سموتريتش على أنه "يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة وبهذا من لا يموت بالرصاص سيموت جوعا".

وتابع: "مشاكل سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية".

وختم سموتريتش: "على المجلس الوزاري الأمني المصغر اتخاذ القرار بشأن غزة وعلى الجيش تنفيذه".

وكان نتنياهو قد قال إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق المزاعم الإسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

في المقابل، دان العديد من الدول العربية هذه التصريحات، واعتبرتها جامعة الدول العربية "بمثابة استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما عزز هذه التصريحات التي تفصح عن نوايا استعمارية، وتنسف مشاريع اندماج إسرائيل في محيطها ضمن اتفاق سلام شامل، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أعلن أنه "بعد 20 عاما من التأخير ينطلق برنامج ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس"، وأن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي".

كما اعتبر سموترتش أن "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل"، وأنهم "سيواصلون البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية".