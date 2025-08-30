رئيس هيئة الأركان اليمنية يتوعد الكيان الصهيوني بعقاب مؤلم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني اليمني محمد الغماري إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء "لن تمر دون عقاب"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لقطاع غزة "مهما كان حجم الاستهداف أو التضحيات".

وجاءت تصريحات الغماري بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني أول أمس الخميس محاولة اغتياله مع وزير الدفاع محمد العاطفي، في غارة جوية على العاصمة صنعاء.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية بارزة "استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة" كما زعم، في حين قال قيادي حوثي إنه "لا صحة للأنباء عن استهداف قيادات في صنعاء".

واعتبر الغماري أن التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن وغزة "ليس دليلا على القوة، بل على العجز والفشل في تحقيق أهدافها منذ قرابة عامين"، متوعدا بالرد عبر "تصعيد مماثل".

كما أشاد بما وصفه "صمود الفلسطينيين التاريخي في غزة" و"الحضور الشعبي المستمر في اليمن، الذي يخرج بالملايين على مدى عامين دون وهن أو فتور" دعما للفلسطينيين.

وكانت دولة الاحتلال الصهيونية نفذت الخميس عدوانا واسعا على العاصمة اليمنية صنعاء، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو شن ما سماه "هجوما دقيقا" على موقع عسكري تابع للجماعة استهدف فيه رئيس الأركان ووزير الدفاع في جماعة الحوثيين، موضحا أنه ينتظر تأكيدا لنتيجة الهجوم.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء "عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات خلال العدوان الصهيوني".

كما اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء (مجلس الحكم الحوثي) مهدي مشاط أن "الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة". وأكد، في تصريح نشرته وكالة سبأ، أن ما أسماها "ذراعنا الطولى ستلقن الكيان الإسرائيلي الدرس اللازم".

ورأى مشاط في تصريح لوكالة "سبأ" اليمنية، أن "المجرم نتنياهو يجر الكيان الصهيوني إلى نهايته"، وخاطبه قائلا "دخلت في تحدّ مع شعب لست بمستوى نزاله". وأضاف "أفشلنا مؤامراتكم رغما عنكم، وضرباتكم لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل منا".

أما عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الدكتور حزام الأسد فقال إن "تكرار إعلان العدو الصهيوني استهداف قيادات عسكرية وسياسية يفضح إفلاسه وفشله عسكريا واستخباراتيا وأخلاقيا".

وأضاف القيادي في منشور على منصة إكس "العدو لا يستهدف سوى منشآت مدنية وخدمية أو مناطق خالية قُصفت مرارا، في محاولة يائسة لصناعة انتصار وهمي ولمعاقبة شعبنا وثنيه عن مواقفه الدينية والإنسانية المساندة لغزة".

من جهته، نفى عضو اللجنة الثورية السابق محمد المقالح، سقوط قادة من الجماعة في القصف الإسرائيلي على صنعاء، وقال "قد يكون هنالك مدنيون استشهدوا ولكن قادة لا يوجد".

وأكد المقالح، في منشور على منصة إكس أن "اسرائيل لا تزال عمياء استخباريا في اليمن، وهذا من فضل الله. ولكنها لن تيأس وستعاود الكرة مرة واخرى وعليكم ان تواصلوا الحذر والحيطة".

من جهته، اعتبر الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية الدكتور علي الذهب أن عوامل عدة تثبت ان الكيان الصهيوني لا يستطيع استهداف قادة انصار الله الاسلامية اليمنية، وهي تتمثل في:

1- بُعد المسافة بين فلسطين المحتلة واليمن والتي تبلغ أكثر من 2000 كيلومتر.

2- الكلفة المالية للهجمات الإسرائيلية، من تشغيل الطائرات الحربية واستهلاك الوقود وقيمة الصواريخ المستخدمة.

3- شُح المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها دولة الاحتلال الصهيونية عن مخابئ ومواقع قادة الحوثيين.

4- طبيعة جماعة أنصار الله القائمة على الغموض وتفرّق قادتها في أماكن غير محددة ولا معلومة.

5- القبضة الأمنية والاستخباراتية للحوثيين على مناطق سيطرتهم في اليمن، مما يحد من توفر بنك معلومات عن الجماعة وقادتها لدى "الكيان الصهيوني الغاصب".

