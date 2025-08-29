إيران تتوعد برد مناسب الإجراء غير القانوني للترويكا الأوروبية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد وزير الخارجية، خلال حديثه مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أن إيران سترد بالشكل المناسب على هذا الإجراء غير القانوني، مشيرًا إلى الإجراء غير المبرر الذي اتخذته هذه الدول بتفعيل آلية الزناد.

وأبلغ وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي أجروه قبل ساعة مع وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن رسميًا ببدء عملية حل الخلافات في الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت نفسه استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يومًا القادمة لتسوية القضايا ومنع عودة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات.

واعتبر وزير الخارجية أن تصرف الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبرر وغير قانوني ويفتقر إلى أي أساس قانوني. واستذكر وزير الخارجية أداء إيران المسؤول وحسن النية في الالتزام بالدبلوماسية لحل القضايا المتعلقة بالقضية النووية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالمثل على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وذلك لحماية وتأمين حقوقها ومصالحها الوطنية.

وأكد عراقجي جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة وفقًا للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي، معربًا عن أمله في أن تقوم الدول الأوروبية الثلاث، من خلال تبني نهج مسؤول وفهم الحقائق القائمة، بتصحيح هذه الخطوة الخاطئة بشكل مناسب في الأيام المقبلة.

..................

انتهى / 232