جيش الاحتلال الصهيوني ينفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مصدر عسكري سوري للجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ إنزالا عسكريا في ثكنة عسكرية بمنطقة الكسوة بريف دمشق، وإنه أمضى أكثر من ساعتين في منطقة الإنزال.

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق، مشيرا إلى أن أي اشتباك لم يحدث بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري التابع للنظام الجديدة في دمشق.

وأشار المصدر العسكري إلى أن 4 مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية الإنزال في منطقة الكسوة.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن عناصر الجيش عثروا قرب جبل المانع في منطقة الكسوة بريف دمشق في 26 أغسطس/آب الجاري على أجهزة مراقبة وتنصت، مشيرا إلى أنه أثناء تعامل الجيش مع أجهزة المراقبة قرب جبل المانع تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي.

وأضاف المصدر الحكومي أن القصف الإسرائيلي قرب جبل المانع أسفر عن قتلى وإصابات وتدمير آليات.

وهذا الإنزال الجوي الإسرائيلي هو الأول من نوعه في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024.

غارات جوية

وتأتي عملية الإنزال بعد ساعات من هجوم جوي جديد شنته دولة الاحتلال الصهيونية على ثكنات عسكرية في جبل المانع بالقرب من الحرجلة في منطقة الكسوة، هو الثاني في 24 ساعة، مستهدفة ثكنات عسكرية، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة.

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي جاء بعد تمكن الجيش السوري من سحب قتلاه أمس في غارة على المنطقة نفسها، وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق لمدة في سماء المنطقة المستهدفة بعد تنفيذ الهجوم.

وهذا الهجوم هو الثاني في 24 ساعة، إذ قتل 6 جنود، الثلاثاء، في غارات بالمسيّرات الإسرائيلية على مدينة الكسوة استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية.

واستهدف الهجوم، بحسب مراسل الجزيرة، جنودا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري في منطقة الحرجلة قرب الكسوة، تلاه استهداف إسرائيلي لفريق من الدفاع المدني حاول إسعاف المصابين، ما أدى إلى وقوع جرحى آخرين.

.....................

انتهى / 323