الهلال الأحمر: 27 إصابة خلال اقتحام إسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة القديمة بمدينة نابلس منذ ساعات الصباح معززة بعشرات الآليات العسكرية، وفرضت حصارا مشددا وتمركزت في وسط المدينة، ونشرت قناصتها في شارع سفيان وميدان الشهداء.

كما داهمت منازل ومحال تجارية وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة وأحياء أخرى.

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أحد المواطنين بعد تفتيش عشرات المنازل، فيما تواصل مداهماتها للمحال التجارية في منطقة رأس العين.

يذكر أن البلدة القديمة في نابلس شهدت بتاريخ 11 يونيو الماضي واحدة من أعنف وأطول عمليات الاقتحام الإسرائيلية منذ سنوات، حين اجتاحت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي أزقة المدينة التاريخية، وألحقت دمارا واسعا بالمنازل والمحال التجارية، وحولت مباني تاريخية إلى ثكنات عسكرية.