ويتكوف: نعتقد أننا سنحقق التسوية في غزة قبل نهاية العام بشكل ما

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال ويتكوف في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الثلاثاء: "نعتقد أننا سنحقق التسوية بشكل أو بآخر قبل نهاية العام الجاري بالتأكيد".

وتابع قائلا إن "حماس تشير إلى استعدادها للتسوية، والإسرائيليون أعلنوا عن ذلك وفي آن واحد أعلنوا عن تخصيص 600 مليون دولار لمساعدة غزة".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".

ويأتي ذلك على خلفية إقرار الحكومة الإسرائيلية للخطة للسيطرة على قطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة "حماس".