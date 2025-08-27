الجامعة الأسمرية في ليبيا تتبرع بضريبة الجهاد لأهالي غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المجلس، في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2025، أن هذا التبرع يعد شكلاً من أشكال أداء فريضة الجهاد ونوعاً من الدعم للصامدين في غزة، مشيراً إلى بدء استقطاع المبالغ من مرتبات أعضاء المجلس اعتباراً من سبتمبر المقبل.

كما دعا المجلس جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين إلى الانضمام لهذه المبادرة، وحثّ الجامعات والمؤسسات الأخرى في ليبيا على اتخاذ خطوات مماثلة.

ووفقا للقرار، سيتم تحويل المبالغ المستقطعة إلى حملة زليتن لنصرة الأقصى، لتوزيعها على مجالات إنسانية تشمل كفالة الأيتام والأرامل وتوفير الغذاء والدواء والمياه والأغطية والملابس.