إيران قدمت وجهات نظرها حول الملف النووي الى جانب الترويكا الأوروبية في جنيف

انتهت محادثات إيران مع دول الترويكا الأوروبية في جنيف بينما قال مساعد وزير الخارجية الايراني كاظم غريب آبادي بعد هذا الاجتماع في رسالة إن الطرفين قدمتا وجهات نظرهما بشأن القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبدأت جولة من المحادثات يوم أمس الثلاثاء بين إيران ودول الترويكا الأوروبية وبمشاركة نائب متحدث بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف.

ترأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية لشؤون القانون الدولي، وحضره نواب ومديرو الشؤون السياسية لدول الترويكا الأوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا).

وبعد نهاية هذه المحادثات، كتب غريب آبادي في حسابه الرسمي على شبكة إكس: عقد الدكتور تخت روانجي وأنا اجتماعاً آخر مع مديري الشؤون السياسية للدول الأوروبية الثلاث في جنيف. قدم كل من الطرفين وجهات نظرهما بشأن القرار 2231.

وأكد: إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبحل دبلوماسي مفيد للطرفين.

وأشار غريب آبادي : حان الوقت لكي تتخذ الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخيار الصحيح ويمنحوا الدبلوماسية الوقت والمساحة.

