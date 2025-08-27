صدور العدد "118" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد الثامن عشر بعد المئة الأولى (118) من مجلة الآفاق المعنیة بشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالیة:

1.الإمام الخامنئي: الشعب الإیراني یتصدى بقوة لرفض أوامر أمریكا

2.القبانجي: الحشد الشعبي قوة العراق وعزه... ودعوة لتطهیر المحافل الحسینیة من الانحرافات

3.الشیخ قاسم: نطالب الحكومة اللبنانیة باستعادة السیادة الوطنیة ولن نسلّم سلاحنا

4.نداء عالمي من "منظمة البقیع الدولیة" لإعادة إعمار البقیع

5.تشییع كبیر للعلامة السید محمد علي بحر العلوم في النجف الأشرف

6.كلمة رئیس التحریر/ الإمام الحسن العسكري علیه السلام: سنوات قلیلة، أثر خالد

7.سیماء الصالحین

8. كلمات للحیاة

9.صدر حدیثًا/ موسوعة أهل البیت القرآنیة – كتاب أساتذة الحوزة العلمیة العلیا في النجف الأشرف

10.شهداء الفضیلة/ الشهید حجة الإسلام السید محمد رضا نجل الإمام الحكیم قدس سره

11.علماء وأعلام/ الشیخ عزیز الله العطّاردي قدس سره

12.مقالة/ الفن الملتزم: نموذج لربط الجمال، الإیمان والإنسانیة (حول الأستاذ محمود فرشجیان)

13.مذکرة/ أهمیة المناهج والأسالیب في البحوث العلمیة (السید أحمد المددي)

14.شعر وقصیدة/ في مدح الإمام الرضا علیه السلام

15.نصیحة نفسیة/ إذا لم یكن معدلک كما حلمت...

16.تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة/ معهد بحوث المرأة والأسرة

