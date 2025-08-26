اسلامی: حتّى الآن تم تجهیز حوالی 10 مراکز فی ایران بتقنیة البلازما الباردة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، في حفل إحياء "يوم الطبيب": "تفخر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن تتمكن، من خلال حركة أسرع و أكثر عزماً، أن تضع التقنيات التي تمتلكها بخدمة المجتمع أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف، مشيرًا إلى أن الازدهار الاقتصادي لا يتحقق بدون ازدهار اجتماعي: "يجب أن نضع التنمية الاجتماعية على رأس الأولويات وبرنامج العمل حتى يسير المجتمع في مسار النضج. يجب أن تقترن التنمية الاجتماعية بالفعل والعمل حتى يلمس كل إيراني تأثير الإنجازات في حياته مع افتخاره ببلاده وعلمه."

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "نحن بحاجة إلى هذه العملية القوية أكثر من أي وقت مضى حتى تكون دورة الابتكار، وهي عملية تحويل الفكرة إلى منتج، فعالة في المجتمع. لحسن الحظ، هذه العملية قد تشكلت في أقسام مختلفة للمنظمة وبتوفيق من الله طريقنا ممهد."

وأضاف: "هدف العدو هو منع نمو وتقدم بلدنا. وبناءً على هذا يجب أن نسير بشكل أكثر عزماً وقوة وأن نتمكن من السير بقوة في طريق التقدم."

وقال نائب الرئيس: "تطوير الصناعة النووية في البلاد يدين بالنظرية العميقة لسماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي). ونسأل الله تعالى له الصحة وطول العمر."

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية لاحقًا: "نشكر تعاون المجتمع الطبي مع شركة بارس أيزوتوب وبلازما في المجالات المختلفة."

وتابع محمد إسلامي: "أحد المحاور الأساسية لأنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هو مجال الصحة، الذي يضع تقنيات متنوعة في طريق الصحة والعلاج حتى يستفيد منها الناس. القسم الذي قد يكون مألوفًا لدى العامة هو الأدوية المشعة؛ مجال يُعرف في إطار الطب النووي. مع الأخذ بعين الاعتبار العملية الصناعية التي تمتلكها المنظمة، تتوفر القدرة على معالجة المواد المشعة، وإمكانية تحضير، توزيع وعرض منتجات الأدوية المشعة، حتى أن جزءًا من هذه المنتجات يُرسل إلى دول أخرى."

وأضاف: "حاليًا، يتم عرض أكثر من 70 نوعًا من الأدوية المشعة على مراكز الطب النووي في البلاد، ويستفيد منها أكثر من 220 مركزًا. النقطة الجديرة بالملاحظة هي أن هذه الأدوية المشعة قد تطورت في ثلاثة مجالات: التشخيص، التلطيفي والعلاجي. في القسم التشخيصي، ومع التحرك على حدود المعرفة، زادت دقة التشخيص حتى يتمكن الطبيب المعالج من تحديد بيئة جسم المريض بأفضل شكل."

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في القسم العلاجي أيضًا نسعى لتوفير علاج فعال مع تقليل معاناة وآلام المرضى. حاليًا حوالي 20 نوعًا من الأدوية المشعة في طور البحث والتجارب السريرية."

وشرح إسلامي حول البلازما الباردة: "البلازما الباردة تُعد تقنية حديثة في الدول المتقدمة وقد بدأ استخدامها منذ سنوات مضت. اليوم نحن أيضًا نجاري هذه الدول في توسيع وتطوير هذه التقنية خاصة في مجال السرطان وعلاج الجروح الخبيثة."

وأكد: "حتّى الآن تم تجهيز حوالي 10 مراكز في البلاد بهذه التقنية وخدمات هذا المجال قيد التطوير."

وأشار اسلامي إلى الأنشطة المتعلقة بمشتقات الماء الثقيل: "هذا المجال يُحدث تحولًا فريدًا في مجال الدواء والعلاج وقد احتل الآن جزءًا كبيرًا من أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية."

وأخيرًا، أشار إسلامي: "اتفاقية التعاون لتطوير البحوث وتنفيذ المشاريع الوطنية في مجال البلازما الطبية هي وثيقة إرادة جماعية لتوسيع تقنية البلازما في قسم الصحة والعلاج. أيضًا مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، اتفقنا على توسيع نطاق عملية التجارب السريرية التي كانت متمركزة سابقًا بشكل أساسي في جامعة طهران، إلى الجامعات المنتخبة في جميع أنحاء البلاد حتى تصل هذه التقنية إلى مختلف المحافظات بأسرع ما يمكن ويتمكن جميع أبناء الشعب الإيراني من الاستفادة منها بشكل متساوٍ وفي نفس الوقت."

