اعتقال كاتب السيناريو بول لافرتي خلال احتجاج داعم لفلسطين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــجرى اعتقال كاتب السيناريو الاسكتلندي، بول لافرتي، في إدنبرة، لارتدائه قميصاً يُزعم أنه يشير إلى جماعة "Palestine Action".

وكان لافرتي يشارك في تظاهرة أمام مركز شرطة "سانت ليوناردز" بوسط العاصمة الإسكتلندية دعماً للناشطة، مويـرا ماكفارلين، العضو في "الحملة الاسكتلندية للتضامن مع فلسطين"، والتي كان من المقرر أن تُوجَّه إليها تهمة بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب بسبب ارتدائها قميصاً كُتب عليه: "الإبادة الجماعية في فلسطين، حان وقت التحرك".

وأكدت شرطة اسكتلندا أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بتهمة "إظهار الدعم لتنظيم محظور"، وأن التحقيقات ما زالت جارية.

ويُعد لافرتي متعاوناً دائماً مع المخرج والناشط، كين لوتش، وكتب سيناريوهات عدة أفلام منها: Carla’s Song وSweet Sixteen وI, Daniel Blake. وقد فاز عملهما المشترك The Wind That Shakes the Barley، حول حرب الاستقلال الأيرلندية، بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان".

ومنذ دخول الحظر على جماعة "Palestine Action" حيّز التنفيذ في 5 تموز/يوليو الماضي، وبعد رفض المحكمة العليا منح استئناف لتجميد القرار، جرى توقيف مئات الأشخاص بشكل فردي أو جماعي خلال تظاهرات داعمة للجماعة في مختلف أنحاء بريطانيا.

وكان 532 شخصاً قد اعتقلوا في وقت سابق من هذا الشهر خلال أكبر تظاهرة حتى الآن مرتبطة بـ "Palestine Action" منذ إدراجها في قائمة "الإرهاب".