دانت استهداف الصحافيين في غزة.. الصين تطالب "إسرائيل" بوقف شامل لإطلاق النار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عبّرت الصين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن في قطاع غزة، وأعلنت معارضتها وإدانتها لجميع "الأعمال التي تُلحق الضرر بالمدنيين، وتُلحق الضرر بالمنشآت المدنية، وتنتهك القانون الدولي، بما في ذلك العنف ضد الصحافيين".

ودان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون مجدداً "الوفيات المأسوية للطاقم الطبي والصحافيين" في قطاع غزة.

وطالب "إسرائيل" بوقف "عملياتها العسكرية في غزة فوراً، وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وإعادة فتح المجال الإنساني بالكامل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدئة التوترات في أسرع وقت ممكن".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن أن عدد الشهداء من الصحافيين ارتفع إلى 246 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحافي حسن دوحان، الذي كان يعمل مع صحيفة "الحياة الجديدة"، إثر إصابته بطلق ناري من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهد أمس، المصوران حسام المصري ومحمد سلامة، والصحافيان مريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، في عدوان للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.